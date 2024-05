ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 485 Franken belassen. Diese zeigten die anhaltende Dynamik der Geschäfte des Versicherers und dürften bei den Investoren weiteres Interesse an den Aktien wecken, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem ersten Kommentar am Donnerstag. Die Stärke resultiere insbesondere aus dem Prämienwachstum und der Profitabilität der US-amerikanischen Tochter Farmers./la/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.05.2024 / 05:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.05.2024 / 05:35 / GMT





