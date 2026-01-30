Heidelberg Materials Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Buy" belassen. Die Aktie der Heidelberger sei einer der günstigsten Baustoffwerte unter ihrer Beobachtung, schrieb Glynis Johnson am Donnerstag. Der Konzern würde von einer Absatzbelebung in Deutschland und Europa sowie von einem Wiederaufbau der Ukraine profitieren./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 17:58 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Heidelberg Materials
|06:47
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
