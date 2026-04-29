adidas Aktie
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WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
29.04.2026 11:16:06
adidas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Outperform" belassen. Der Sportartikelkonzern habe im ersten Quartal die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Der Ausblick sei aber bestätigt worden./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Outperform
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
245,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
147,65 €
|
Abst. Kursziel*:
65,93%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
147,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,76%
|
Analyst Name::
Aneesha Sherman
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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