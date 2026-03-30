adidas Aktie
|130,70EUR
|-0,75EUR
|-0,57%
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
adidas Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 190 Euro auf "Hold" belassen. Die Herzogenauracher hätten sich ihre Streifen weiterhin verdient, schrieb Nick Anderson am Freitagabend nach einer Roadshow. Der Tenor sei insgesamt positiv gewesen. Die Aktienbewertung sei historisch enorm niedrig, aber in der Anlegerstimmung gefangen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2026 / 17:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: adidas Hold
|
Unternehmen:
adidas
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
190,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
130,80 €
|
Abst. Kursziel*:
45,26%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
130,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45,37%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
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