NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,44 Euro belassen. Die europäischen Lebensmittelhändler schnitten dank ihres "defensiven Profils" bei allgemeinen Marktturbulenzen in der Regel besser ab als andere Sparten, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Auch angesichts der aktuellen geopolitischen Eskalation in Nahost habe sich der Sektor bislang als sicherer Hafen erwiesen./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2026 / 18:39 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 00:15 / GMT



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