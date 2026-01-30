AIXTRON Aktie

19,87EUR 0,34EUR 1,74%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

30.01.2026 09:29:23

AIXTRON SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Mit Blick auf seine jüngste Hochstufung akzeptierten die Anleger weitgehend, dass es im Optoelektronikgeschäft zu einer deutlichen Veränderung gekommen sei, schrieb Craig A. McDowell in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie wollten aber auch sehen, dass die Aufträge für Stromversorgungschips in der zweiten Jahreshälfte zurückkehrten. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei vor allem auf den Gegenwind durch den schwachen US-Dollar zurückzuführen und nicht auf neue fundamentale Nachrichten./rob/gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
Unternehmen:
AIXTRON SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
25,20 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,58 € 		Abst. Kursziel*:
28,74%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
19,87 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
Analyst Name::
Craig A. McDowell 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AIXTRON SE

