AIXTRON Aktie
|19,87EUR
|0,34EUR
|1,74%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6
AIXTRON SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Mit Blick auf seine jüngste Hochstufung akzeptierten die Anleger weitgehend, dass es im Optoelektronikgeschäft zu einer deutlichen Veränderung gekommen sei, schrieb Craig A. McDowell in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie wollten aber auch sehen, dass die Aufträge für Stromversorgungschips in der zweiten Jahreshälfte zurückkehrten. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei vor allem auf den Gegenwind durch den schwachen US-Dollar zurückzuführen und nicht auf neue fundamentale Nachrichten./rob/gl/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIXTRON SE Overweight
|
Unternehmen:
AIXTRON SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
25,20 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,58 €
|
Abst. Kursziel*:
28,74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
19,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,82%
|
Analyst Name::
Craig A. McDowell
|
KGV*:
-
