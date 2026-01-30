NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Aixtron auf "Overweight" mit einem Kursziel von 25,20 Euro belassen. Mit Blick auf seine jüngste Hochstufung akzeptierten die Anleger weitgehend, dass es im Optoelektronikgeschäft zu einer deutlichen Veränderung gekommen sei, schrieb Craig A. McDowell in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Sie wollten aber auch sehen, dass die Aufträge für Stromversorgungschips in der zweiten Jahreshälfte zurückkehrten. Die jüngste Kursschwäche der Aktie sei vor allem auf den Gegenwind durch den schwachen US-Dollar zurückzuführen und nicht auf neue fundamentale Nachrichten./rob/gl/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 00:15 / GMT





