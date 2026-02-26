AIXTRON Aktie

24,62EUR 0,52EUR 2,16%
WKN DE: A0WMPJ / ISIN: DE000A0WMPJ6

26.02.2026 12:03:45

AIXTRON SE Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aixtron mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Overweight" belassen. Der Auftragseingang sei sehr stark gewesen, schrieb Simon Coles am Donnerstag nach den Zahlen. Die Signale für das erste Quartal seien etwas mau, aber an der Anlagestory ändere sich nichts./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 08:02 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Analyst: Barclays Capital
Kursziel: 25,00 €
25,00 €
Rating jetzt:
Kurs*: 25,34 €
Abst. Kursziel*: -1,34%
-1,34%
Rating update:
Kurs aktuell: 24,62 €
Abst. Kursziel aktuell: 1,54%
1,54%
Analyst Name::
Simon Coles 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

