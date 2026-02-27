Schneider Electric Aktie

275,20EUR 2,95EUR 1,08%
Schneider Electric für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 860180 / ISIN: FR0000121972

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 09:40:19

Schneider Electric Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 285 auf 300 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Wachstumsmaschine sei zurück, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstagabend. Nach einem schwierigen 2025 habe das Elektrotechnikunternehmen dem Kapitalmarkttag im Dezember seine strategischen Ambitionen untermauert. Die überraschend starken Resultate 2025 seien dabei ein weiterer Schritt in die richtige Richtung gewesen./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 22:45 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Schneider Electric S.A. Outperform
Unternehmen:
Schneider Electric S.A. 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
276,60 € 		Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
275,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,01%
Analyst Name::
Alasdair Leslie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Schneider Electric S.A.

mehr Nachrichten