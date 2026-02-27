NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat International Airlines Group (IAG) nach Zahlen mit einem Kursziel von 500 Pence auf "Outperform" belassen. Die Airline-Holding überzeuge mit einem 1,5 Milliarden Euro schweren Aktienrückkaufprogramm, einem moderat positiv überraschenden Quartal sowie dem ein wenig gesenkten Kostenausblick, der die Treibstoffkosten ausklammere, schrieb Ruairi Cullinane am Freitag in seiner ersten Reaktion. Nun könnten auch die Kostenerwartungen am Markt sinken./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 02:58 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.