HENSOLDT Aktie
|75,90EUR
|-0,15EUR
|-0,20%
WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005
HENSOLDT Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Auftragseingang und Free Cashflow seien besser gewesen als erwartet, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Der Umsatz habe leicht enttäuscht./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET
|Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
|
Unternehmen:
HENSOLDT
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
101,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,60 €
|
Abst. Kursziel*:
25,31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
75,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,07%
|
Analyst Name::
Christophe Menard
|
KGV*:
-
