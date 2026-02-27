HENSOLDT Aktie

75,90EUR -0,15EUR -0,20%
HENSOLDT für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HAG000 / ISIN: DE000HAG0005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.02.2026 09:30:40

HENSOLDT Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hensoldt mit einem Kursziel von 101 Euro auf "Buy" belassen. Auftragseingang und Free Cashflow seien besser gewesen als erwartet, schrieb Christophe Menard in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Geschäftszahlen. Der Umsatz habe leicht enttäuscht./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: HENSOLDT Buy
Unternehmen:
HENSOLDT 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80,60 € 		Abst. Kursziel*:
25,31%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,07%
Analyst Name::
Christophe Menard 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu HENSOLDT

mehr Nachrichten