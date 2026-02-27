HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Munich Re mit einem Kursziel von 629 Euro auf "Hold" belassen. Der Rückversicherer scheine den Start seines bis 2030 laufenden Fünfjahresplans auf einer soliden Basis zu starten, schrieb Michael Christodoulou am Freitag im Rückblick auf die Jahreszahlen Munich Re punkte mit einer robusten Bilanz und habe verschiedene Stellschrauben, um das angestrebte jährliche Gewinnwachstum (EPS) von mehr als acht Prozent zu erreichen./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.