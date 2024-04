ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat ArcelorMittal vor den Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 27 Euro belassen. Die Stahlpreise seien in den vergangenen Monaten in den meisten Regionen unter Druck geraten, nachdem die chinesischen Exporte im März stärker als erwartet gestiegen seien, schrieb Analyst Andrew Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Daher dürfte der Stahlhersteller ArcelorMittal vor dem zweiten Quartal kaum einen sonderlich optimistischen Grundton anschlagen./ck/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2024 / 06:10 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.