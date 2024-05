NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ArcelorMittal nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlherstellers habe positiv überrascht, schrieb Analyst Cole Hathorn in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Trotz der gedämpften wirtschaftlichen Stimmung im laufenden Jahr und der abwartenden Haltung der Kunden, die ihre Lagerbestände offensichtlich nicht wieder auffüllen, gehe ArcelorMittal weiterhin davon aus, dass die Stahlnachfrage (ohne Berücksichtigung von China) 2024 um drei bis vier Prozent steigen wird./la/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.05.2024 / 01:49 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.