NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal auf "Overweight" belassen. Auch wenn die Erholung der europäischen Stahlnachfrage 2024 fragil bleiben sollte, dürfte die Abwertung des Sektors im Jahr 2023 qualitativ hochwertigeren Stahlproduzenten mit Bewertungspuffer Chancen bieten, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. ArcelorMittal und SSAB seien diesbezüglich am attraktivsten, wobei seine positiven Einstufungen weiterhin auf einer hohen Wahrscheinlichkeit von Kapitalüberschüssen im Jahr 2024 beruhten./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2024 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2024 / 00:15 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.