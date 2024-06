NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 32,50 Euro auf "Overweight" belassen. Seinem kurzfristigen Optimismus verlieh Analyst Moses Ola in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie mit dem Zusatz "Positive Catalyst Watch" Nachdruck. Jüngste Protektionsmaßnahmen der EU-Kommission dürften die Nachfrage nach europäischem Stahl stärken. Zudem sei er zuversichtlich für den Quartalsbericht der Luxemburger, deren Papiere zudem deutlich niedriger bewertet seien als die Konkurrenz./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 00:05 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.06.2024 / 00:15 / BST



