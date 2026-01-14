ASML NV Aktie

1 097,20EUR 6,80EUR 0,62%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

14.01.2026 07:37:18

ASML NV Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Buy-Side-Analysten lägen mit ihrer Schätzung für das Auftragsvolumen des vierten Quartals um gut 3 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens ihrer Sell-Side-Kollegen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagnachmittag mit Blick auf die Bilanz des Chip-Ausrüsters am 28. Januar. Beim Umsatz seien sei allerdings einen Tick optimistischer./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Nachrichten zu ASML NV

