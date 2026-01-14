ASML NV Aktie
|1 097,20EUR
|6,80EUR
|0,62%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1100 Euro auf "Overweight" belassen. Die Buy-Side-Analysten lägen mit ihrer Schätzung für das Auftragsvolumen des vierten Quartals um gut 3 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens ihrer Sell-Side-Kollegen, schrieb Sandeep Deshpande am Dienstagnachmittag mit Blick auf die Bilanz des Chip-Ausrüsters am 28. Januar. Beim Umsatz seien sei allerdings einen Tick optimistischer./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 16:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Overweight
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1 100,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 090,20 €
|
Abst. Kursziel*:
0,90%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 097,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,26%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:29
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 klettert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert nachmittags im Plus (finanzen.at)
|
13.01.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagnachmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
13.01.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mit Gewinnen (finanzen.at)
|
13.01.26
|Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.at)