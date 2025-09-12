Assicurazioni Generali Aktie
|32,87EUR
|-0,29EUR
|-0,87%
WKN: 850312 / ISIN: IT0000062072
Assicurazioni Generali Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Anhand eines monatlichen Branchen-Trackers unterzog Philip Kett 24 Versichereraktien am Freitag einer eingehenden Analyse, welche Stimmungsindikatoren, Bewertungen, die Konsensschätzungen für die Gewinne, Dividenden sowie Änderungen bei den Buchwerten erfasst. Der Sektor im Emea-Raum (Europa, Naher Osten und Afrika) habe sich im August mit Blick auf die Kurse insgesamt schwach entwickelt, wobei es auch Ausreißer gegeben habe./gl/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 11:25 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Buy
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
28,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
33,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,64%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
32,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,29%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
