Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
Commerzbank Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Commerzbank nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 30,40 Euro auf "Equal Weight" belassen. Unter dem Strich gebe es nicht viel Anlass zum Jubeln, schrieb Krishnendra Dubey am Mittwoch. Die Zielvorgaben für das laufende Jahr deckten sich mit den Erwartungen, sodass sich an den Schätzungen am Markt nicht viel ändern dürfte./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 07:05 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Commerzbank Equal Weight
Unternehmen:
Commerzbank
Analyst:
Barclays Capital
Kursziel:
30,40 €
Rating jetzt:
Equal Weight
Kurs*:
33,62 €
Abst. Kursziel*:
-9,58%
Rating update:
Equal Weight
Kurs aktuell:
32,41 €
Abst. Kursziel aktuell:
-6,20%
Analyst Name::
Krishnendra Dubey
KGV*:
-
