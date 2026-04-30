BASF Aktie

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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

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30.04.2026 09:20:20

BASF Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen übertroffen, schrieb Georgina Fraser am Donnerstagmorgen nach dem Bericht. Dies dürfte aber von Kommentaren zu den Belastungen durch den Nahost-Krieg überschattet werden./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 09:57 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
54,08 € 		Abst. Kursziel*:
16,49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
54,53 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,53%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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