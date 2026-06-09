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WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017
Bayer Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Buy" belassen. Das Expertengespräch habe die Komplexität und die Risiken für den Glyphosat-Vergleich unterstrichen, schrieb Matthew Weston am Montag nach einer Telefonkonferenz mit einem Juristen über den Übertragungsbeschluss für Klagen an ein Bundesgericht nach Kalifornien./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.06.2026 / 18:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bayer Buy
|
Unternehmen:
Bayer
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
52,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35,87 €
|
Abst. Kursziel*:
44,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35,07 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,27%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
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