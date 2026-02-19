Bayer Aktie

45,72EUR 0,37EUR 0,80%
Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

19.02.2026 06:44:17

Bayer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Charles Pitman-King bezeichnete den Glyphosat-Vergleich in den USA in seinem Resümee vom Donnerstag als kleinen Schritt nach vorn für die Leverkusener. Die Wahrscheinlichkeit steige, dass die Belastung durch die Rechtsstreitigkeiten durch den Unkrautvernichter im Jahr 2026 abgehakt werden könnte. Zunächst hänge aber alles von einer ohnehin anstehenden Entscheidung des obersten US-Gerichts ab. Bevor sie zugunsten von Bayer falle, seien die konkreten Fortschritte eher gering./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 04:33 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bayer Overweight
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
50,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
45,65 € 		Abst. Kursziel*:
9,54%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
45,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9,36%
Analyst Name::
Charles Pitman-King 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bayer

