Bechtle Aktie
|27,50EUR
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WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Bechtle von 47,50 auf 41,00 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Bei dem IT-Dienstleister wirkten sich höhere Speicherchip-Kosten weiterhin auf die Geschäfte aus, schrieb Christopher Tong in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch wenn die langfristigen Perspektiven positiv blieben, schränke der aktuelle Gegenwind das kurzfristige Neubewertungspotenzial wahrscheinlich ein. Das Kursziel senkte er wegen angepasster Schätzungen und einer gesunkenen Branchenbewertung./rob/tih/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 18:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
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Unternehmen:
Bechtle AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
41,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
27,16 €
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Abst. Kursziel*:
50,96%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
27,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,09%
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Analyst Name::
Christopher Tong
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KGV*:
-
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