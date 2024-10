NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Bechtle nach vorläufigen Quartalszahlen und gekürzten Jahreszielen auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Analyst Martin Comtesse sprach in einer ersten Einschätzung am Dienstag von "chronischen Marktunsicherheiten". Der IT-Dienstleister und -Händler habe sehr schwache Zahlen vorgelegt. Das operative Ergebnis (Ebt) sei im dritten Quartal auf Jahressicht um 17 Prozent gefallen und damit deutlich stärker als im Mittel von Analysten erwartet./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2024 / 05:53 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2024 / 05:53 / ET



