Befesa Aktie
|28,64EUR
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|1,49%
WKN DE: A2H5Z1 / ISIN: LU1704650164
Befesa Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Befesa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Preisschocks bei Energieträgern und unterbrochene Lieferketten sorgten für höhere Kosten, schrieb Alain Gabriel in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Die Profitabilität in der Branche hänge aber mehr an der Knappheit an den Rohstoffmärkten als an inflationären Tendenzen. Das gelte aber nur so lange die Nachfrage von Preissteigerungen nicht "zerstört" werde. Die Aktien preisten derzeit eine Abschwächung ein, nicht aber eine Rezession./bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.03.2026 / 20:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Overweight
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Morgan Stanley
|
Kursziel:
36,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28,28 €
|
Abst. Kursziel*:
27,30%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
25,70%
|
Analyst Name::
Alain Gabriel
|
KGV*:
-
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