BMW Aktie
|79,94EUR
|0,64EUR
|0,81%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BMW von 93 auf 90 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois überarbeitete in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick vor den Gesprächen zur Quartalsentwicklung (Pre-close calls) vor der Schweigeperiode in der Autobranche seine Schätzungen. Zwar dürften die Auswirkungen des Iran-Kriegs im ersten Quartal noch zu vernachlässigen sein, doch das Risiko habe sich auf spätere Zeiträume verlagert. Dabei erinnerte der Analyst daran, dass die meisten Autobauer zuvor im ersten Quartal den Tiefpunkt des Jahres gesehen hatten./ck/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2026 / 22:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Hold
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
79,16 €
Abst. Kursziel*:
13,69%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
79,94 €
Abst. Kursziel aktuell:
12,58%
Analyst Name::
Philippe Houchois
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
02.04.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
02.04.26
|BMW-Aktie schwächer: Rückgang auf wichtigem US-Markt (dpa-AFX)
|
01.04.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
01.04.26
|Söder warnt SPD vor industriepolitischer Bankrotterklärung (dpa-AFX)
|
31.03.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 steigt schlussendlich (finanzen.at)
|
31.03.26
|Handel in Europa: nachmittags Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
31.03.26
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|30.03.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|26.03.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|23.03.26
|BMW Neutral
|UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen
|09:48
|AB InBev Buy
|UBS AG
|09:47
|Apple Neutral
|UBS AG
|09:46
|AB InBev Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|ASML NV Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:19
|Siemens Healthineers Neutral
|UBS AG
|09:12
|Carl Zeiss Meditec Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Infineon Neutral
|UBS AG
|08:36
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|08:35
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|08:34
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|08:34
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:33
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:33
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:32
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:20
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:17
|Aurubis Buy
|Warburg Research
|08:10
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:03
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|07:59
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:54
|1&1 Equal Weight
|Barclays Capital
|07:54
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:41
|Saint-Gobain Overweight
|Barclays Capital
|07:41
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|07:40
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|SUSS MicroTec Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Continental Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|Talanx Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:21
|UBS Outperform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:16
|Philips Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:15
|Siemens Healthineers Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.04.26
|EVN
|Barclays Capital
|02.04.26
|AB InBev Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.04.26
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Stabilus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Hypoport Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.04.26
|VINCI Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.04.26
|Delivery Hero Overweight
|JP Morgan Chase & Co.