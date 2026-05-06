BMW Aktie
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WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Jose M Asumendi attestierte dem Autobauer in einer am Mittwoch vorliegenden Studie einen insgesamt "starken Jahresauftakt". Auf den ersten Blick wirkten sie zwar wie eine Enttäuschung, doch bereinigt um einen Sondereffekt in der Finanzdienstleistungssparte hätten die Konzernergebnisse die Erwartungen erfüllt. Sehr stark sei der Free Cashflow./rob/tih/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Overweight
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Unternehmen:
BMW AG
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
100,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
82,18 €
|
Abst. Kursziel*:
21,68%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
82,88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,66%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
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