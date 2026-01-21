BNP Paribas Aktie
|85,31EUR
|-0,29EUR
|-0,34%
WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104
BNP Paribas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
92,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
85,59 €
|
Abst. Kursziel*:
7,49%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
85,31 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:06
|BNP Paribas Hold
|Deutsche Bank AG
|20.01.26
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|14.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
|13.01.26
|BNP Paribas Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|84,88
|-0,84%
