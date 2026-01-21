BNP Paribas Aktie

85,31EUR -0,29EUR -0,34%
BNP Paribas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 887771 / ISIN: FR0000131104

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
21.01.2026 09:06:49

BNP Paribas Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 78 auf 92 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Das französische Privatkundengeschäft und das Segment Personal Finance dürften positiv herausragen, schrieb Sharath Kumar am Mittwoch in einem Ausblick auf die Großbanken Frankreichs. Mit Blick auf die Aspekte Kosten, Qualität der Anlagen und Kapitalausstattung sei nicht mit Überraschungen zu rechnen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 06:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Hold
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
85,59 € 		Abst. Kursziel*:
7,49%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
85,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,84%
Analyst Name::
Sharath Kumar 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

mehr Analysen
09:06 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.01.26 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
14.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
13.01.26 BNP Paribas Buy UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BNP Paribas S.A. 84,88 -0,84% BNP Paribas S.A.

Aktuelle Aktienanalysen

14:14 SAFRAN Outperform RBC Capital Markets
14:13 Boeing Outperform RBC Capital Markets
14:13 Airbus Outperform RBC Capital Markets
14:12 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
13:55 ING Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:55 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
13:54 Novartis Sell Goldman Sachs Group Inc.
13:53 Danone Outperform Bernstein Research
13:53 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:52 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:44 Visa Kaufen DZ BANK
13:33 RHI Magnesita buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:02 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
12:54 Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen DZ BANK
12:52 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:36 GSK Neutral UBS AG
12:35 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:35 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:27 TRATON Market-Perform Bernstein Research
12:15 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11:44 DocMorris Sell UBS AG
11:44 Alstom Neutral UBS AG
11:43 Nestlé Neutral UBS AG
11:41 Netflix Kaufen DZ BANK
11:36 QIAGEN Neutral UBS AG
10:59 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
10:58 VINCI Buy UBS AG
10:53 Danone Buy Jefferies & Company Inc.
10:50 Rio Tinto Sector Perform RBC Capital Markets
10:49 Novo Nordisk Neutral UBS AG
10:49 KSB Buy Warburg Research
09:39 Verbund neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:34 DocMorris Hold Deutsche Bank AG
09:34 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:34 TUI Buy Deutsche Bank AG
09:33 Alstom Buy Deutsche Bank AG
09:26 Nike Outperform RBC Capital Markets
09:07 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:06 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
09:02 adidas Outperform RBC Capital Markets
09:02 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
09:00 Richemont Sector Perform RBC Capital Markets
08:57 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform RBC Capital Markets
08:56 Hermès Outperform RBC Capital Markets
08:56 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
08:55 freenet Buy Deutsche Bank AG
08:54 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
08:54 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
08:54 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:46 DHL Group Market-Perform Bernstein Research
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen