NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im März hätten die Amerikaner laut dem Branchendienst Cirium insgesamt 46 Maschinen ausgeliefert nach 51 im Februar und 46 im Januar, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend./rob/ag/stw



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.