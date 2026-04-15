Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 295 US-Dollar auf "Buy" belassen. Im März hätten die Amerikaner laut dem Branchendienst Cirium insgesamt 46 Maschinen ausgeliefert nach 51 im Februar und 46 im Januar, schrieb Sheila Kahyaoglu am Freitagabend./rob/ag/stw
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2026 / 15:37 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.04.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 217,63
|
Abst. Kursziel*:
35,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 222,92
|
Abst. Kursziel aktuell:
32,33%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:04
|Angespannte Stimmung in New York: Dow Jones legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18:01
|Handel in New York: Dow Jones verbucht Verluste (finanzen.at)
|
16:03
|Schwacher Handel: Dow Jones notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
14.04.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Ende des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
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14.04.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar (dpa-AFX)
|
14.04.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
14.04.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones mittags fester (finanzen.at)
|
14.04.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Boeing Co.
|14.04.26
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|01.04.26
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|18.03.26
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|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
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|28.04.25
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Aktien in diesem Artikel
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|11:31
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