Boeing Aktie
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WKN: 850471 / ISIN: US0970231058
14.04.2026 18:46:12
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im März und damit 143 im ersten Quartal habe der Flugzeugbauer etwas besser abgeschnitten als von ihm gedacht, schrieb Ken Herbert am Dienstag zu den Zahlen./rob/ajx/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
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Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275,00
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 223,40
|
Abst. Kursziel*:
23,10%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 223,77
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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