Boeing Aktie

189,60EUR 0,94EUR 0,50%
Boeing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850471 / ISIN: US0970231058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 18:46:12

Boeing Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Mit 46 Auslieferungen im März und damit 143 im ersten Quartal habe der Flugzeugbauer etwas besser abgeschnitten als von ihm gedacht, schrieb Ken Herbert am Dienstag zu den Zahlen./rob/ajx/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2026 / 12:26 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 223,40 		Abst. Kursziel*:
23,10%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 223,77 		Abst. Kursziel aktuell:
22,89%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Boeing Co.

mehr Nachrichten