NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Air Liquide nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 189 auf 202 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Hooper erhöhte am Mittwoch die Schätzung für das Wachstum auf vergleichbarer Basis des Gaseherstellers im zweiten Halbjahr um 0,4 Prozentpunkte. Kursschwächen in diesem Zeitraum seien Gelegenheiten zum Einstieg./rob/bek/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 14:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 04:00 / UTC



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