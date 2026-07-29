Rheinmetall Aktie

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WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

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29.07.2026 14:00:21

Rheinmetall Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Rüstungskonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz sei 4 Prozent höher als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
1 300,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 064,20 € 		Abst. Kursziel*:
22,16%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 169,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
11,15%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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