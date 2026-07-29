NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1300 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Rüstungskonzerns habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Chloe Lemarie in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Umsatz sei 4 Prozent höher als vom Markt erwartet ausgefallen./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.