AB InBev Aktie

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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251

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29.07.2026 14:42:34

AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,04 € 		Abst. Kursziel*:
20,48%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,58 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
Analyst Name::
Sanjeet Aujla 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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