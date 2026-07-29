ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.