AB InBev Aktie
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WKN DE: A2ASUV / ISIN: BE0974293251
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat AB Inbev auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Er sehe Aufwärtspotenzial für den Absatz des Brauereikonzerns gegenüber der Konsensschätzung für das zweite Quartal, schrieb Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Studie und verwies dabei auf die sich im Quartalsverlauf bessernden Volumentrends bei den Coca-Cola-Abfüllern in Lateinamerika./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 11:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev) Buy
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Unternehmen:
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
88,00 €
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
73,04 €
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Abst. Kursziel*:
20,48%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
73,58 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,60%
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Analyst Name::
Sanjeet Aujla
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KGV*:
-