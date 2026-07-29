SAFRAN Aktie
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WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272
SAFRAN Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Safran von 365 auf 398 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zahlen des Luftfahrt- und Rüstungskonzern zum ersten Halbjahr seien besser als erwartet gewesen, schrieb Christophe Menard am Mittwoch. Nächster Impuls könne eine Neueinschätzung der bisherigen Ziele für das Jahr 2028 sein./rob/bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Buy
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Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
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Kursziel:
398,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
340,90 €
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Abst. Kursziel*:
16,75%
|
Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
339,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,09%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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