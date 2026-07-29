Porsche vz. Aktie
|44,66EUR
|-0,13EUR
|-0,29%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Porsche AG auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Umsatz des Sportwagenbauers habe der Konsensschätzung entsprochen, schrieb Stephen Reitman in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Auslieferungen seien um 18 Prozent zurückgegangen, doch der starke Modellmix beim Modell 911 habe zu einem Anstieg des durchschnittlichen Verkaufspreises um 14 Prozent geführt./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:26 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Market-Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
44,29 €
|
Abst. Kursziel*:
1,60%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
44,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,76%
|
Analyst Name::
Stephen Reitman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08:57
|AKTIE IM FOKUS: Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität (EQS Group)
|
28.07.26