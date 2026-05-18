Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dank eines unerwartet starken Schlussquartals habe der Billigflieger die Jahresziele für 2025/26 übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer Studie am Montag. Für das Geschäftsjahr 2026/27 dürften die Konsensschätzungen aber sinken. Niedrigere Ticketpreise und eine Kosteninflation belasteten das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich. Auf längere Sicht blieben die Aktien jedoch attraktiv./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Outperform
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Unternehmen:
Ryanair
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Analyst:
RBC Capital Markets
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Kursziel:
31,00 €
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Rating jetzt:
Outperform
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Kurs*:
21,98 €
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Abst. Kursziel*:
41,04%
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Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
23,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
34,78%
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Analyst Name::
Ruairi Cullinane
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KGV*:
-
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