Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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18.05.2026 12:06:45

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dank eines unerwartet starken Schlussquartals habe der Billigflieger die Jahresziele für 2025/26 übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer Studie am Montag. Für das Geschäftsjahr 2026/27 dürften die Konsensschätzungen aber sinken. Niedrigere Ticketpreise und eine Kosteninflation belasteten das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich. Auf längere Sicht blieben die Aktien jedoch attraktiv./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
21,98 € 		Abst. Kursziel*:
41,04%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,78%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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