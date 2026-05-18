NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ryanair auf "Outperform" mit einem Kursziel von 31 Euro belassen. Dank eines unerwartet starken Schlussquartals habe der Billigflieger die Jahresziele für 2025/26 übertroffen, schrieb Ruairi Cullinane in einer Studie am Montag. Für das Geschäftsjahr 2026/27 dürften die Konsensschätzungen aber sinken. Niedrigere Ticketpreise und eine Kosteninflation belasteten das Unternehmen in diesem Geschäftsjahr voraussichtlich. Auf längere Sicht blieben die Aktien jedoch attraktiv./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 02:24 / EDT



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