PNE Aktie
|9,74EUR
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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
PNE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark verlaufen, lobte Philipp Kaiser am Dienstag. Projekt-Verkäufe zusammen mit deutlich besseren Wind-Bedingungen im Stromerzeugungssegment hätten zu den deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt. Der Analyst stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht./ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PNE AG Buy
|
Unternehmen:
PNE AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
15,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,71 €
|
Abst. Kursziel*:
55,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
9,74 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55,03%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
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