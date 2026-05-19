HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark verlaufen, lobte Philipp Kaiser am Dienstag. Projekt-Verkäufe zusammen mit deutlich besseren Wind-Bedingungen im Stromerzeugungssegment hätten zu den deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt. Der Analyst stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.