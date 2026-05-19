PNE Aktie

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WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

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19.05.2026 08:22:03

PNE Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für PNE mit einem Kursziel von 15,10 Euro auf "Buy" belassen. Das erste Quartal sei stark verlaufen, lobte Philipp Kaiser am Dienstag. Projekt-Verkäufe zusammen mit deutlich besseren Wind-Bedingungen im Stromerzeugungssegment hätten zu den deutlichen Verbesserungen gegenüber dem Vorjahreszeitraum geführt. Der Analyst stellte eine Überarbeitung seiner Schätzungen in Aussicht./ajx/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.05.2026 / 08:00 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PNE AG Buy
Unternehmen:
PNE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
15,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,71 € 		Abst. Kursziel*:
55,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
55,03%
Analyst Name::
Philipp Kaiser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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