Ryanair Aktie
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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33
Ryanair Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 35 auf 33 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Etwas schwächere Signale für die Preise im Sommerflugplan könnten sich als zu konservativ erweisen, schrieb Harry Gowers am Montagabend im Nachgang des Quartalsberichts. Er kappte allerdings seine Gewinnschätzungen bis 2029. Je nach Länge und Schwere der Nahost-Krise könnten sich daraus für Ryanair durchaus auch strategische Chancen ergeben./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 22:44 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ryanair Overweight
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
23,45 €
|
Abst. Kursziel*:
40,72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
23,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39,42%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
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