Ryanair Aktie

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WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

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18.05.2026 12:08:01

Ryanair Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ryanair nach Geschäftszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 33,15 Euro belassen. Diese seien etwas besser gewesen als erwartet, schrieb Jarrod Castle in einer ersten Einschätzung am Montag. Mit Blick auf das neue Geschäftsjahr seien die Perspektiven für den Billigflieger jedoch mit Unsicherheiten behaftet./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 05:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Buy
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
33,15 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,98 € 		Abst. Kursziel*:
50,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
44,13%
Analyst Name::
Jarrod Castle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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