Ryanair Aktie

23,19EUR -0,09EUR -0,39%
WKN DE: A1401Z / ISIN: IE00BYTBXV33

19.05.2026 07:04:01

Ryanair Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 31 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane kappte am Montagabend seine operativen Ergebnisschätzungen für die Iren bis 2029 im Schnitt um 16 Prozent angesichts höherer Treibstoffkosten und geringerer Umsätze. Aber auch auf Basis der reduzierten Schätzungen lägen die Aktien unter ihrem durchschnittlichen historischen Bewertungsniveau. Das Kurs-Nettoinventarwert-Verhältnis liege etwa auf Zehnjahrestief./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.05.2026 / 17:34 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.05.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Outperform
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
23,45 € 		Abst. Kursziel*:
23,67%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
23,67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,52%
Analyst Name::
Ruairi Cullinane 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

