Verbund Aktie
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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
Verbund Sell
Die Analysten der UBS Investment Bank bestätigen ihr Kursziel für die Aktien des österreichischen Stromkonzerns Verbund in Höhe von 55,00 Euro. Die Empfehlung "Sell" wurde von Analystin Wanda Serwinowska für die Titel des Versorgers ebenfalls unverändert beibehalten.
Mit Verweis auf die Trockenheit und die damit verbundene schwache Wasserführung in der ersten Jahreshälfte 2026 senken die UBS-Experten ihre EBITDA-Prognose für 2026 um 4 Prozent und die Gewinnprognose je Aktie um 1 Prozent; die EBITDA- und Gewinnprognosen liegen damit 9 bzw. 7 Prozent unter dem Konsens. Die Analysten erhöhen ihre EBITDA-Prognose für 2027 um 3 Prozent aufgrund eines höheren erzielten Strompreises und lassen ihre EBITDA-Prognosen für 2028-2029 weitgehend unverändert, geht aus der aktuellen Studie hervor.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die UBS-Analysten nun 2,91 Euro für 2026 sowie 3,12 bzw. 2,28 Euro für die beiden Folgejahre. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 1,45 Euro für 2026 und 1,56 bzw. 1,14 Euro für 2027 und 2028.
Zum Vergleich. Am Dienstagvormittag notierten die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 62,60 Euro.
Analysierendes Institut UBS Investment Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ger/szk
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
AFA0013 2026-05-19/11:19
|Zusammenfassung: Verbund AG Sell
|
Unternehmen:
Verbund AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
62,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-11,86%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
62,15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-11,50%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
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