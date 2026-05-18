Inditex Aktie

49,97EUR 0,64EUR 1,30%
WKN DE: A11873 / ISIN: ES0148396007

18.05.2026 12:38:54

Inditex Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex mit einem Kursziel von 62 Euro auf "Outperform" belassen. Richard Chamberlain beschäftigte sich am Sonntag mit Aktionärsrückflüssen - und zog das Fazit, dass sie in diesem Jahr im Einzelhandelsbereich vor allem von der Verteilung überschüssiger Barmittel abhängen. Die Branchengrößen Inditex, H&M und Next kämen mit Dividenden und Aktienrückkäufen auf überdurchschnittlich hohe Renditen./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.05.2026 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.05.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) Outperform
Unternehmen:
Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
49,08 € 		Abst. Kursziel*:
26,32%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
49,97 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,07%
Analyst Name::
Richard Chamberlain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

Analysen zu Inditex S.A. (Industria de Diseno Textil)

12:38 Inditex Outperform RBC Capital Markets
27.04.26 Inditex Overweight JP Morgan Chase & Co.
20.04.26 Inditex Outperform Bernstein Research
20.04.26 Inditex Outperform RBC Capital Markets
31.03.26 Inditex Buy Deutsche Bank AG
