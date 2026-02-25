Santander Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/ag
|Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
|
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
11,80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
10,91 €
|
Abst. Kursziel*:
8,12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
10,96 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
|
Analyst Name::
Miruna Chirea
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10:56
|Santander Overweight
|Barclays Capital
|10:51
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.02.26
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|23.02.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|19.02.26
|Santander Buy
|UBS AG
|10:56
|Santander Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,94
|1,58%
