Santander Aktie

10,96EUR 0,19EUR 1,80%
Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

25.02.2026 10:51:59

Santander Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Santander nach einer Mitteilung vor dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 11,80 Euro auf "Buy" belassen. Die spanische Großbank habe sich Ziele gesetzt, die stützend wirken dürften, schrieb Miruna Chirea am Mittwoch. Die den Zielen zugrundeliegenden Annahmen dürften im Fokus der Veranstaltung stehen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 04:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Buy
Unternehmen:
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
11,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
10,91 € 		Abst. Kursziel*:
8,12%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
10,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
7,66%
Analyst Name::
Miruna Chirea 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

10:56 Santander Overweight Barclays Capital
10:51 Santander Buy Jefferies & Company Inc.
23.02.26 Santander Buy Deutsche Bank AG
23.02.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
19.02.26 Santander Buy UBS AG
Aktien in diesem Artikel

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,94 1,58% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

