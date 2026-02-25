Diageo Aktie
|19,70EUR
|-1,70EUR
|-7,94%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
25.02.2026 11:01:34
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo mit einem Kursziel von 2550 Pence auf "Overweight" belassen. Analyst Laurence Whyatt rechnet trotz gesenkten Jahreszielen nicht mit Einschnitten am Ergebniskonsens, wie er am Mittwoch nach dem Bericht zum ersten Geschäftshalbjahr schrieb./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
17,27 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|11:01
|Diageo Overweight
|Barclays Capital
|10:47
|Diageo Neutral
|UBS AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
