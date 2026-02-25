Diageo Aktie
|18,45EUR
|-2,95EUR
|-13,79%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller wolle das Portfolio verbessern und sich zukünftig stärker auf das Segment Ready-to-Drink konzentrieren, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wolle Diageo die Beziehungen zu den Kunden, die Wettbewerbsfähigkeit und die Kosteneffizienz verbessern./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
