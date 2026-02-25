Diageo Aktie

18,45EUR -2,95EUR -13,79%
Diageo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 13:59:00

Diageo Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Der Spirituosenhersteller wolle das Portfolio verbessern und sich zukünftig stärker auf das Segment Ready-to-Drink konzentrieren, schrieb Celine Pannuti in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wolle Diageo die Beziehungen zu den Kunden, die Wettbewerbsfähigkeit und die Kosteneffizienz verbessern./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 12:36 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Neutral
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
16,52 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Diageo plc

mehr Nachrichten