Fresenius Aktie

48,89EUR -1,27EUR -2,53%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604

25.02.2026 10:18:49

Fresenius SECo Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
48,57 € 		Abst. Kursziel*:
23,53%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
48,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fresenius SE & Co. KGaA (St.)

