Fresenius Aktie
|48,89EUR
|-1,27EUR
|-2,53%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
25.02.2026 10:18:49
Fresenius SECo Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen seien in Ordnung, aber der Ausblick enttäuschend, schrieb Graham Doyle am Mittwoch nach dem Geschäftsbericht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:02 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Buy
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
60,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
48,57 €
|
Abst. Kursziel*:
23,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
48,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,72%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
