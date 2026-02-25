AUTO1 Aktie

17,49EUR -1,94EUR -9,98%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884

25.02.2026 11:05:58

AUTO1 Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei durchwachsen mit etwas höherem Umsatzziel und geringerem Ergebnis, gemessen jeweils am Mittelpunkt der Zielspanne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Er erinnerte an die schwache Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf./rob/ag/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
AUTO1 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
36,60 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
19,18 € 		Abst. Kursziel*:
90,82%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
17,49 € 		Abst. Kursziel aktuell:
109,26%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

