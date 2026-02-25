AUTO1 Aktie
|17,49EUR
|-1,94EUR
|-9,98%
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
AUTO1 Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 36,60 Euro auf "Buy" belassen. Der Ausblick sei durchwachsen mit etwas höherem Umsatzziel und geringerem Ergebnis, gemessen jeweils am Mittelpunkt der Zielspanne, schrieb Jo Barnet-Lamb am Mittwoch. Er erinnerte an die schwache Kursentwicklung im bisherigen Jahresverlauf./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AUTO1 Buy
|
Unternehmen:
AUTO1
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
36,60 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,18 €
|
Abst. Kursziel*:
90,82%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
17,49 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
109,26%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Analysen zu AUTO1
|11:05
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|09:37
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09:16
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:47
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
