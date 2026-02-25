Wolters Kluwer Aktie

Wolters Kluwer Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Wolters Kluwer nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 127,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Informationsdienstleister habe weitgehend wie erwartet abgeschnitten, schrieb Nick Dempsey am Mittwoch. Die Prognosen deuteten auf eine Beschleunigung hin und entsprächen damit den Konsensschätzungen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 08:53 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Wolters Kluwer N.V. Overweight
Unternehmen:
Wolters Kluwer N.V. 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
127,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
62,62 € 		Abst. Kursziel*:
103,61%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
61,46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
107,45%
Analyst Name::
Nick Dempsey 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Wolters Kluwer N.V.

