London Stock Exchange Aktie
|89,50EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: A0JEJF / ISIN: GB00B0SWJX34
London Stock Exchange (LSE) Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für London Stock Exchange mit einem Kursziel von 11000 Pence auf "Buy" belassen. Forderungen des in Medien als neuer Aktionär kolportierten Investoren Elliott Management könnten durchaus in die Realität umgesetzt werden, schrieb Michael Werner am Dienstagabend. Dabei gehe es um Aktienrückkäufe, geringere Kosten und Maßnahmen im Beteiligungs-Portfolio des Börsen- und Finanzkonzerns./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2026 / 20:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: London Stock Exchange (LSE) Buy
|
Unternehmen:
London Stock Exchange (LSE)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
110,00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
88,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
78,16 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
23.02.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.02.26
|LSE-Handel: FTSE 100-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
23.02.26
|Börse Europa: STOXX 50 präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
23.02.26
|Zuversicht in London: FTSE 100 am Montagmittag in Grün (finanzen.at)
|
23.02.26
|FTSE 100-Titel London Stock Exchange (LSE)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in London Stock Exchange (LSE) von vor einem Jahr verloren (finanzen.at)
|
23.02.26
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 sackt zum Start ab (finanzen.at)
Analysen zu London Stock Exchange (LSE)
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|23.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|19.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|London Stock Exchange Overweight
|Barclays Capital
|05.02.26
|London Stock Exchange Outperform
|RBC Capital Markets
|28.02.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|22.01.25
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|12.12.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
|29.11.24
|London Stock Exchange Neutral
|UBS AG
|30.10.24
|London Stock Exchange Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|London Stock Exchange (LSE)
|90,00
|0,56%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:56
|Schoeller-Bleckmann
|Erste Group Bank
|10:50
|BAWAG neutral
|Erste Group Bank
|10:28
|E.ON Neutral
|UBS AG
|10:26
|HSBC Holdings Neutral
|UBS AG
|10:19
|Heidelberg Materials Buy
|UBS AG
|10:18
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:18
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|10:11
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|09:58
|Iberdrola Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:53
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Bayer Neutral
|UBS AG
|09:47
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:37
|AUTO1 Overweight
|Barclays Capital
|09:36
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|09:27
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:27
|Verve Group Buy
|Warburg Research
|09:26
|MTU Aero Engines Hold
|Warburg Research
|09:16
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:11
|JOST Werke Buy
|Warburg Research
|09:07
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|09:06
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:59
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|08:58
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|08:58
|Heidelberg Materials Overweight
|Barclays Capital
|08:52
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:52
|Heidelberg Materials Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:47
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Nordex Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:41
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:40
|Fresenius Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:36
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:32
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:27
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|AUTO1 Outperform
|RBC Capital Markets
|08:22
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:22
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|07:59
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:50
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Eni Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|TotalEnergies Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:22
|HSBC Holdings Overweight
|Barclays Capital