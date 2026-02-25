Diageo Aktie
|18,40EUR
|-3,00EUR
|-14,02%
WKN: 851247 / ISIN: GB0002374006
Diageo Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller einen strategischen Neustart angekündigt, schrieb Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selektive Preisanpassungen sollen demnach steigende Absatzvolumina nach sich ziehen./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
|
Unternehmen:
Diageo plc
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
25,50 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
19,40 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
15,99 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Laurence Whyatt
|
KGV*:
-
