25.02.2026 14:59:01

Diageo Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller einen strategischen Neustart angekündigt, schrieb Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selektive Preisanpassungen sollen demnach steigende Absatzvolumina nach sich ziehen./bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Diageo plc Overweight
Unternehmen:
Diageo plc 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
25,50 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
19,40 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
15,99 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Laurence Whyatt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

