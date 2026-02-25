LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Diageo nach einer Telefonkonferenz auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2550 Pence belassen. Dort habe der Spirituosenhersteller einen strategischen Neustart angekündigt, schrieb Laurence Whyatt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Selektive Preisanpassungen sollen demnach steigende Absatzvolumina nach sich ziehen./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 11:43 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.