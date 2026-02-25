FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Geschäftszahlen von 30 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Rückenwind für die Stahlindustrie gebe es von regulatorischen Vorgaben, insbesondere von Schutzmaßnahmen der Europäischen Union, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zentraler Hebel sei aber eine Erholung der Stahlnachfrage./rob/bek/he



