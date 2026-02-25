Salzgitter Aktie

55,10EUR 1,45EUR 2,70%
Salzgitter für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 15:01:02

Salzgitter Halten

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Salzgitter nach vorläufigen Geschäftszahlen von 30 auf 52 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Rückenwind für die Stahlindustrie gebe es von regulatorischen Vorgaben, insbesondere von Schutzmaßnahmen der Europäischen Union, schrieb Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zentraler Hebel sei aber eine Erholung der Stahlnachfrage./rob/bek/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 14:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Salzgitter Halten
Unternehmen:
Salzgitter 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten 		Kurs*:
53,60 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Halten 		Kurs aktuell:
55,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Dirk Schlamp 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Salzgitter

mehr Nachrichten